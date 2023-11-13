مال وأعمال

الأونروا: شاحناتنا لن تتمكن من استلام المساعدات عبر معبر رفح…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الأونروا: شاحناتنا لن تتمكن من استلام المساعدات عبر معبر رفح… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 نوفمبر 2023 11:21 مساءً - وكالات – قال توماس وايت، مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في غزة اليوم الإثنين، إن الوكالة لن تتمكن من استلام المساعدات القادمة عبر معبر رفح مع مصر غدا بعد نفاد الوقود من شاحناتها.

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كان وايت قد أعلن في وقت سابق اليوم أن العملية الإنسانية في غزة ستتوقف خلال 48 ساعة القادمة لعدم السماح بدخول الوقود إلى القطاع.

وقال إن عدم وجود وقود يعني عدم تصريف مياه الصرف الصحي أو إزالة النفايات، وهذا “يشكل تهديدا خطيرا للصحة العامة”.
وحذر وايت من أن “تفشي المرض سوف يصبح واقعا”.

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وأضاف على منصة إكس أن اثنين من متعهدي توزيع المياه المتعاقدين مع الأونروا توقفا عن العمل صباح اليوم بعدما نفد منهما الوقود، موضحا أن ذلك سيحرم 200 ألف شخص من مياه الشرب.

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وأعلنت الأونروا في وقت سابق اليوم أن دار ضيافة تابعة لها بجنوب غزة تعرضت لغارات إسرائيلية أمس فيما وصفته بأنه “أحدث مؤشر على أنه لا يوجد مكان آمن بالقطاع”، مشيرة إلى أن الاستهداف كان من جانب البحرية الإسرائيلية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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