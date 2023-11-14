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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. مصر: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 09:14 صباحاً - دوت الخليج – أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن معبر رفح مفتوح، ولم يغلق في أي مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، وأن من يعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة هو الجانب الإسرائيلي من خلال الإجراءات والشروط المعيقة والمبررات الواهية.
وأعرب السفير أبو زيد، في بيان لوزارة الخارجية، عن الاستنكار الشديد لكل الادعاءات التي يروج لها بخلاف ذلك، مؤكدا رفض مصر وعدم قبولها للمزايدة على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنة بكل السبل مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ودعا المتحدث باسم الخارجية من يروج أو يدعي بغلق المعبر، إلى الرجوع إلى البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومسئولي الإغاثة الدولية الذين زاروا المعبر، والتي أكدت جميعها أن الجانب المصري اتخذ كل الإجراءات التي تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وبشكل مستدام، وأن الإجراءات الإسرائيلية المعيقة هي السبب في تأخر وصول المساعدات إلى مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
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