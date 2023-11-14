انت الأن تتابع خبر سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر.. عز ارتفع من جديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع من جديد سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 في بداية التعاملات الصباحية داخل المحلات والشركات والمصانع، وذلك لأنهم من أهم مواد البناء الأساسية التي تستعمل في تشييد الكثير من المباني الهامة التي توجد وتنتشر في كل المحافظات.

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم

وزاد سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الثلاثاء في كل محلات بيع الجملة والتجزئة والشركات وغيرها من الأماكن الأخرى، ويتم العمل على تقديم كميات كبيرة منهم أمام كل العملاء والمستهلكين باستمرار، والعمل على توفير كل ما يريده ويبحث عنه عدد كبير من العملاء في كل الأوقات، حيث أنه يتم العمل على توفير عدد كبير من الأنواع منه بشكل دائم.

زاد سعر طن حديد عز على استقراره عند مستوى 42000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد سرحان فبلغ نحو 37000 جنيه.

بينما جاء أيضاً سجل سعر طن حديد بشاي نحو 41000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المعادي إلى 37000 جنيه.

وصل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 36500 جنيه.

استقر سعر طن حديد العشري فثبت عند 37000 جنيه

ارتفع سعر طن حديد المصريين سجل نحو 39000 جنيه.

ثبت سعر طن حديد الكومي إلى 37000 جنيه.

حقق سعر طن حديد المراكبي نحو 37000 جنيه.

أيضاً سعر طن حديد عطية إلى 38000 جنيه.

[سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم]

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم

سعر طن الأسمنت اليوم

ووصل سعر طن الأسمنت اليوم الثلاثاء في كل المحلات والشركات والمصانع إلى الاستقرار على الارتفاع الذي سجله في الساعات الأخيرة الماضية، ويتحكم فيه سعر الدولار لأنه يتم استيراد به الكثير من الأنواع المختلفة الذي يريد أن يعرفها الجميع بشكل مستمر لأنها من الأشياء الأساسية التي تقدم في كل مكان مخصص لبيعهم.

[سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم]

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم

استقر سعر أسمنت المسلح على استقراره عند مستوى 2200 جنيهًا.

ثبت سعر أسمنت النصر عند مستوى 2140 جنيها للطن.

جاءت سعر أسمنت وادي النيل إلى 2010 جنيهًا في الطن.

وصل سعر أسمنت حلوان نحو 2200 جنيها في الطن.

أسعار الأسمنت المخلوط فتتراوح ما بين 1360 إلى 1480 جنيها.

سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2060 و2400 جنيه.

استقرت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3500 جنيه إلى 3600 جنيه.