انت الأن تتابع خبر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر.. ثابت في بداية التعاملات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ثبت سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 في كل البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة في بداية التعاملات الصباحية، وذلك لأنه من العملات العربية الهامة التي تتوفر بالكثير من الفئات المختلفة الذي يريد أن يحصل عليها الجميع بشكل مستمر.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليومونحرص على توفير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في كل مكان والسوق المصرفي وغيرها من الأماكن الأخرى، لكلاً من يريدون السفر إلى المملكة العربية السعودية سواء للعمل أو لأداء العمرة، ويتم العمل على تقديم الكثير من الأنواع المختلفة منه أمام من يريدون الحصول عليه باستمرار.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة 8.03 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

[سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم]

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم

وشهد سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء حالة من الانخفاض البسيط أمام كلاً من يريدون شرائه بشكل مستمر، حيث أنه يتوفر منه الكثير من الفئات المختلفة لكلاً من يريدون بيعه وشرائه وتغيره طوال الوقت، والعمل على تقديم كل ما يبحث عنه العملاء في كل مكان، ومنه ما يريده العملاء في كل الأوقات.

[سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم]

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

انخفض سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 10.60 جنيهاً للشراء، 10.50 جنيهاً للبيع.