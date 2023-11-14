مال وأعمال

مصر تدين قصف إسرائيل مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تدين قصف إسرائيل مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 11:18 صباحاً - دوت الخليج – أدانت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في امتداد سافر جديد لسلسة الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والنأي عن استهداف المنشآت المدنية.

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واعتبرت مصر أن قصف مقر مهم لدولة عربية شقيقة يضطلع بدور أساسي في دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة، يتنافى مع مبادئ وقيم الإنسانية ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أو مبررات مغلوطة.

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وأعربت مصر عن تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء الغاشم، مجددة مطالبتها للأطراف الدولية بضرورة اتخاذ مواقف جادة وواضحة والاضطلاع بمسئولياتها إزاء وضع حد لتلك الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، فضلاً عن توصيف الانتهاكات بمسمياتها دون مواربة ومحاسبة مرتكبيها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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