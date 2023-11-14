مال وأعمال

نقابة الصحفيين تنعي استشهاد مصور القاهرة الإخبارية في غزة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نقابة الصحفيين تنعي استشهاد مصور القاهرة الإخبارية في غزة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 01:12 مساءً - دوت الخليج – أدانت نقابة الصحفيين بأشد العبارات استمرار العدوان الصهيوني في استهداف الصحفيين، وناقلي الحقيقة، التي جاء آخرها اليوم ضد فريق قناة القاهرة الإخبارية الموجود في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد الزميل أحمد فطيمة مصور القناة، وإصابة زميل آخر، طبقًا لما أعلنه أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة.

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وطالبت نقابة الصحفيين بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة بحق الزملاء في القاهرة الإخبارية، وكل الصحفيين في فلسطين كمجرمي حرب.

كما طالب بفتح تحقيق دولي في جرائم العدوان الصهيوني ضد الصحفيين، التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يقرب من 50 شهيدًا.

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وأكدت النقابة، في بيان، أن هذه الجريمة بحق الزميلين تأتي بعد جريمة أخرى دفع ثمنها الصحفيون في محيط المستشفى، وهي قطع الاتصالات عنهم، ما عطل وصول خبر استهداف الزملاء لأكثر من يوم، وربما عطل جهود الإنقاذ.

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ونعى مجلس نقابة الصحفيين الشهيد أحمد فطيمة وتمنياته بالشفاء والسلامة للزميل المصاب، موجها رسالة إجلال وتحية للزميلين، ولفريق القاهرة الإخبارية، وكل الزملاء الصحفيين على أرض فلسطين، الذين يصرون على نقل الحقيقة فى ظروف شديدة الصعوبة، وسط قصف صهيونى همجى، وهو ما ساهم في فضح المحرقة الصهيونية بحق أهلنا في قطاع غزة.

وشدد مجلس النقابة على أن بطولة الصحفيين على أرض المعركة، وإصرارهم على تأدية واجبهم أعاد الاعتبار لمهنة الصحافة كأحد الأسلحة الرئيسة فى الدفاع عن الحرية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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