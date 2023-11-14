نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يرتفع 1% عند التسوية بعدما بدد تقرير لأوبك مخاوف تراجع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 02:10 مساءً - – ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% يوم الاثنين بعد أن أصدرت منظمة أوبك تقريرا بدد مخاوف السوق بشأن ضعف الطلب وأثار تحقيق أمريكي في انتهاكات محتملة لعقوبات النفط الروسية مخاوف تعطل محتمل للإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار أو 1.3% لتبلغ عند التسوية 82.52 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.09 دولار أو 1.4% إلى 78.26 دولار للبرميل.

وقالت أوبك يوم الأثنين في تقرير شهري إن أساسيات سوق النفط لا تزال قوية، وألقت باللائمة على المضاربين فيما يتعلق بانخفاض الأسعار، وذلك في الوقت الذي رفعت فيه قليلا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبيا لعام 2024.

وقال كريج إيرلام كبير محللي السوق لدى أواندا في مذكرة اليوم “يبدو أن تقرير أوبك الشهري عن سوق النفط يبدد مخاوف الطلب إذ يشير إلى المعنويات السلبية المتضخمة إزاء الطلب الصيني بينما يرفع توقعات نمو الطلب لهذا العام ويتركها دون تغيير للعام المقبل”.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس إن أسعار النفط ارتفعت أيضا بفضل تقارير عن اتخاذ وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات صارمة ضد صادرات النفط الروسية.

وأبلغ مصدر اطلع على وثائق ذات صلة بأن الوزارة أرسلت إخطارات إلى شركات إدارة السفن للحصول على معلومات عن 100 سفينة تشتبه في انتهاكها للعقوبات الغربية على النفط الروسي.

وأثارت البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة الأسبوع الماضي من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، مخاوف من تعثر الطلب. وطلبت شركات التكرير الصينية إمدادات أقل لشهر ديسمبر كانون الأول من السعودية، أكبر مصدر في العالم.

وأكدت السعودية وروسيا، وهما من كبار مصدري النفط، الأسبوع الماضي أنهما ستواصلان تخفيضات إنتاج النفط الطوعية حتى نهاية العام ، إذ تواصل مخاوف متعلقة بالطلب والنمو الاقتصادي في الإلقاء بظلالها على أسواق الخام.

وتجتمع مجموعة أوبك+ التي تضم أوبك وحلفاء آخرين منهم روسيا في 26 نوفمبر.