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نعرض لكم الان تفاصيل خبر كونكريت بلس: مليار يورو تكلفة مصنع إطارات السويس وبدء… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 03:11 مساءً - العربية نت _ قال طارق يوسف الرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس لتصنيع الإطارات، إن مشروع إنتاج إطارات السيارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيتم على 3 مراحل.
المشروع سيتم على 3 مراحل
وأضاف يوسف أن تكلفة المرحلتين الأولى والثانية تبلغ 750 مليون يورو، على أن تتجاوز قيمة المشروع مليار يورو عند الانتهاء منه.
750 مليون يورو تكلفة المرحلتين الأولى والثانية
وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن إنتاج 2.5 مليون إطار سيارات ركوب، والمراحلة الثانية 5 ملايين إطار سيارات ركوب ونقل خفيف والثالثة 7.5 مليون إطار منها مليون للنقل الثقيل.
المرحلة الأولى من المشروع تتضمن إنتاج 2.5 مليون إطار
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس إلى الحصول على الرخصة والأرض وبدء التنفيذ في يناير 2024.
جزء من التمويل من الخارج وجزء من تحالف بنوك محلية
وأكد طارق يوسف، أن جزء من التمويل من الخارج وجزء من تحالف بنوك محلية بقيادة بنوك الأهلي ومصر والقاهرة.
تخصيص 50% من الإنتاج للتصدير
وقال إنه سيتم تخصيص 50 % من الإنتاج للتصدير حتى يمكن سداد القرض الدولي.
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