إيني الإيطالية: مصر ستستأنف صادرات الغاز رغم عدم التشغيل…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 07:12 مساءً - العربية نت .. قال مسؤول تنفيذي بشركة إيني الإيطالية، إن مصر ستظل في وضع يسمح لها بتصدير الغاز الطبيعي المسال حتى لو لم يتم تشغيل حقل تمار الإسرائيلي بطاقته الكاملة.

وتوقع المسؤول التنفيذي، أن تستأنف مصر صادرات الغاز الطبيعي المسال بحلول ديسمبر أو يناير مع تراجع الاستهلاك المحلي.

تستقبل مصر الغاز من إسرائيل وتقوم بتسييله لإعادة تصديره لأوروبا وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.

كان مسؤول حكومي مصري، قد قال إن بلاده تتوقع تصدير شحنات من الغاز الطبيعي المسال، بكميات تصل إلى مليون طن، قبل نهاية العام الجاري 2023.

وأضاف في تصريحات خاصة مع “العربية Business” أن الوزارة تعمل حاليًا على توفير كميات من الغاز المستهلك محليًا بجانب شحنات الغاز الطبيعي الواردة من إسرائيل، بحيث يتم تصدير تلك الكميات خلال الفترة المتبقية بالربع الأخير من العام الجاري.

إيرادات مصر من صادرات الغاز الطبيعي المسال تسجل 8.4 مليار دولار العام الماضي

وخلال العام الماضي بلغت إيرادات مصر من صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الخارج نحو 8.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار، في عام 2021، بزيادة بلغت 140%.

تعاني مصر من انقطاع الكهرباء حاليا، في حين أنها كانت أعلنت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر 2018. فيما تعود أسباب انقطاع الكهرباء بمصر إلى تراجع إنتاج حقل ظهر ومحدودية الإنتاج المحلي مقارنة مع ما كان متوقعا عند اكتشافه عام 2015.

وتضررت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بسبب الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس.