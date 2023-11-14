نعرض لكم الان تفاصيل خبر أونيرا سيستمز تسلم مشروعي طاقة شمسية لشركة أرامكس بتكلفة 12… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 08:10 مساءً - هاجر عطية _ قال وائل النشار، رئيس شركة أونيرا سيستمز للطاقة الشمسية، إنها انتهت من ربط موقعين لشركة أرامكس على شبكة الكهرباء، أولهما في أكتوبر والآخر في برج العرب، بطاقة إجمالية 750 كيلووات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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