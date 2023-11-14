نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصنعون: حظر تجارة الذهب لغير المسجلين بمصلحة الدمغة يستهدف… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 08:10 مساءً - أحمد عبد الرحمن .. وصف مصنعون قرار حظر ممارسة تجارة الذهب لغير المسجلين بمصلحة الدمغة والموازين بأنه “تنظيمي” يستهدف تقنين أوضاع المتعاملين بالسوق، والقضاء على التلاعب في الأسعار.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، قد أصدر قرارا وزاريا يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك.

هاني ميلاد: القرار يستجيب لشكاوى الشعبة من الغش التجاري

وبدوره، قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار “تنظيمي”؛ بغرض مراقبة الأسواق.

وأضاف ميلاد، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن شعبة الذهب قدمت شكاوى خلال الفترة الماضية بسبب انتشار عمليات الغش التجاري على صفحات التواصل الاجتماعي، من قبل أشخاص ليس لهم علاقة بممارسة هذا النشاط، مؤكدًا أن القرار سيساعد مصلحة الدمغة على تنظيم وضبط حركة السوق.

واستبعد رئيس شعبة الذهب انعكاس القرار على أسعار المعدن الأصفر في الأسواق سواء بالإيجاب أو السلب خلال الفترة المقبلة.

كما نوه بأن الشعبة كانت قد قدمت طلبا لرئاسة مجلس الوزراء خلال أكتوبر الماضي، لتمديد قرار الإعفاء الجمركي على واردات الذهب لمدة 6 أشهر أخرى، مؤكدًا أن إعفاء واردات الذهب أحدث نوعًا من التوازن بين العرض والطلب واستقرار الأسعار في الأسواق، لتقتفي أثر السعر العالمي.

وينتهي العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023 الخاص بإعفاء واردات الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا ضريبة القيمة المضافة، في العاشر من نوفمبر الجاري.

ورجح ميلاد ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق بنسبة تتراوح بين 10 و20% حال عدم الموافقة على مد قرار الإعفاء الجمركي لواردات الذهب، لافتا إلى أن قرار إعفاء واردات الذهب ساهم في دخول 3 أطنان إضافية، فضلا عن إجمالي حجم سوق الذهب بمصر، والذي يتجاوز 30 طنًا سنويًا.

محمد حنفي: لا يؤثر على أسعار الذهب

واتفق محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، مع الرأي السابق، قائلًا إن القرار يستهدف تقنين أوضاع المتعاملين في السوق، والقضاء على التلاعب في الأسعار.

وأكد حنفي، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن القرار لا يؤثر على أسعار الذهب؛ كونها تتحدد بناء على تحركات السعر العالمي للملاذ الآمن.

ويرى مدير غرفة الصناعات المعدنية أن انعكاس قرار إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية كان محدودا للغاية، مضيفا إنها لا تتعدى 2 طن من إجمالي 30 طنا تتداول بالسوق المصرية سنويًا.

ورجح حنفي استجابة الحكومة لمطالب مد قرار الإعفاء الجمركي على واردات الذهب لمدة 6 أشهر إضافية؛ سعيا لضبط السوق المحلية.