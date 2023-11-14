نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: محفزات جديدة لاستثمارات القطاع الخاص في مجال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 10:16 مساءً - دوت الخليج – التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المهندس صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السعودي الألماني الصحية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، ترحيب الحكومة الدائم باستثمارات المجموعة في مصر، لافتا إلى أكد في أثناء افتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد بالإسكندرية، في أكتوبر الماضي، دعم الحكومة للمجموعة لبناء وتشغيل 10 مستشفيات وليس مستشفى واحدا في مصر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن ترحيب الحكومة باستثمارات القطاع الخاص يتسق مع نهجها خلال الفترة الأخيرة لتمكين هذا القطاع.

وأشار إلى أنه حضر جلسة مع وزير الصحة خلال المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، ناقشت “خارطة طريق لزيادة القطاع الخاص في قطاع الصحة”، وجرى تأكيد هذا التوجه خلالها.

وأضاف: “أكدنا أننا مستعدون لبناء المستشفيات وتسليمها للقطاع الخاص للتشغيل، لاسيما لمؤسسات خاصة تتمتع بسمعة جيدة”، مشيراً إلى أن هذا التوجه بدأ تنفيذه بالفعل.

واستطرد رئيس الوزراء: “الحكومة حريصة على تحفيز القطاع الخاص، خاصة في القطاعات التي تقع على أجندة أولوياتنا، ومنها قطاع الصحة”، موجها وزير الصحة بإعداد تلك المُحفزات ودراستها.

من جانبه، شرح وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، المُحفزات التي تمنحها الدول المجاورة للاستثمار في مجال الصحة من جانب القطاع الخاص، وما تعتزم مصر تقديمه للقطاع الخاص من مُحفزات، وفقا لرؤية الدولة لتحسين الخدمات في هذا القطاع الحيوي.

وخلال الاجتماع، تقدم المهندس صبحي بترجي بالشكر على دعم الحكومة المُستمر لمشروعات القطاع الخاص لاسيما في مجال الخدمات الصحية.

وأكد أن مصر أمامها مستقبل كبير؛ ولذا تحرص المجموعة على الاستثمار بها، حيث ستعمل على بناء وتشغيل مستشفى جديد في محافظة الجيزة.

واقترح بعض المُحفزات التي يمكن أن تطرحها الحكومة للاستثمار في هذا القطاع من جانب مستثمري القطاع الخاص، خاصة أن مصر تحظى بمقومات كبيرة للنمو في القطاع الصحي، أولها الموارد البشرية المُتميزة، معتبراً مصر بلد الطب، وأنها مؤهلة لتكون في مقدمة دول العالم في السياحة العلاجية على وجه الخصوص.

ولفت إلى أن تلك المحفزات المقترحة سيكون لها أثر مهم على تحقيق الانطلاقة المنشودة للقطاع الخاص في هذا المجال.