توتال إنرجيز: تقلبات سوق الغاز ستظل قائمة حتى وصول إمدادات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 10:16 مساءً - – قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنرجيز، يوم الثلاثاء إن سوق الغاز الطبيعي المسال ستظل تواجه تقلبات إلى أن تتوفر إمدادات جديدة ولكن الأسعار معقولة مقارنة بعام 2022.

وقال بويان في مقابلة مسجلة بُثت اليوم في مؤتمر وود ماكنزي لمستقبل الطاقة للغاز والغاز الطبيعي المسال في لندن “الأسعار متقلبة… لأن لدينا هامش ضئيل للغاية (بين) نظام العرض والطلب”.

وأضاف “اعتبارا من 2026، 2027 سيكون لدينا هامش أكبر لقراءة السعر”.

وقال بويان إن شركة توتال تدير حاليا 50 مليون طن من الغاز وهو ما يمثل أكثر من 50% من سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي مضيفا أن السوق الأمريكية مهمة جدا لمحفظتها الاستثمارية إذ أنها تساعد الشركة على “التحكيم” أو نقل الشحنات بين أوروبا وآسيا.

وفي أكتوبر تشرين الأول، وقعت شركة توتال إنرجيز اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما مع شركة قطر للطاقة، في واحدة من أكبر وأطول صفقات توريد الغاز التي أبرمتها قطر مع أوروبا.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم اعتبارا من عام 2026 حتى عام 2053.