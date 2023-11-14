عاجل.. شيفرون: استئناف تدفقات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 11:14 مساءً - – قالت شركة شيفرون اليوم الثلاثاء إن تدفقات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق البحر المتوسط من إسرائيل إلى مصر استؤنفت بعد توقف دام شهرا؛ بسبب الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وقالت في بيان: “يمكن لشركة شيفرون البحر الأبيض المتوسط المحدودة (CML) أن تؤكد أنه في 14 نوفمبر 2023، تم استئناف تدفق الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط”.

وتوقفت الصادرات عبر غاز شرق المتوسط في 10 أكتوبر، بعد ثلاثة أيام من بدء الصراع.

ويمتد خط أنابيب غاز شرق المتوسط من مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل، الواقعة على بعد نحو 10 كيلومترات شمالي غزة، إلى العريش في مصر، حيث يتصل بخط أنابيب بري.

ويعد خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 90 كيلومترا هو الرابط الرئيسي بين حقل الغاز البحري ليفياثان الذي تديره شركة شيفرون ومصر.

ويضم كونسورتيوم ليفياثان شركة شيفرون وشركة نيوميد إنرجي الإسرائيلية وشركة ريتشيو إنيرجييز.

قالت شركة شيفرون يوم الاثنين إنها استأنفت إمدادات الغاز الطبيعي من حقل تمار البحري، بعد شهر من إبلاغها من قبل إسرائيل بوقف العمليات بسبب العنف في المنطقة.