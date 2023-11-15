الصحة العالمية: نقل المرضى من مستشفى الشفاء في غزة مهمة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 09:14 صباحاً - أ ش أ – أكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس اليوم الثلاثاء أن نقل المرضى من مستشفى الشفاء، أكبر مجمع طبي في قطاع غزة، أصبح “مهمة مستحيلة”.

وقالت هاريس، في تصريحات للصحفيين من مقر المنظمة بجنيف أوردتها قناة (فرنسا 24) الإخبارية، إن “السبب وراء تصريحنا بأنه لا يمكن إجلاء الأشخاص أولا… لأن الأشخاص في المستشفيات ضعفاء ومرضى للغاية لذا نقلهم هو مهمة مستحيلة.”