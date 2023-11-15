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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي وبوتين يتفقان على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 10:16 صباحاً - دوت الخليج – تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعرض الجهود المصرية للتهدئة، وما تبذله مصر من خطوات لإدخال المساعدات الإغاثية وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين الفلسطينيين.
واتفق الرئيسان على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء؛ تمهيدًا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من مجالات التعاون المشترك.
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