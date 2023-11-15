نعرض لكم الان تفاصيل خبر بلومبرج: تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر ستعود لمستوى ما قبل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 10:16 صباحاً - وكالات – أفادت وكالة بلومبرج بأنه من المتوقع أن تتضاعف تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر تقريبا وتصل إلى مستويات ما قبل الحرب مطلع الأسبوع المقبل، وفقا لمصدر مطلع على الواردات المصرية، بعد أن استأنف حقل بحري كبير الإنتاج وسط مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لأن الواردات من المتوقع أن ترتفع إلى 650 مليون قدم مكعبة يوميا يوم الخميس، وإلى المستوى الطبيعي البالغ 800 مليون قدم مكعبة مطلع الأسبوع المقبل، من حوالي 250 مليون قدم مكعبى في وقت سابق من نوفمبر.

وتستخدم مصر بعض الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجاتها المحلية وتصدر الفائض إلى جانب غازها الطبيعي المسال، إلى أوروبا في المقام الأول.

وقال المصدر إن الحكومة لا تزال تقيم ما إذا كانت استعادة الواردات ستؤدي إلى استئناف الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تلك الشحنات القادمة هذا الشتاء لأن الاستهلاك المحلي لا يزال مرتفعا.

وأغلقت إسرائيل حقل غاز تمار الرئيسي بعد اندلاع حربها مع حماس في 7 أكتوبر. وترك ذلك السوق في حالة من التوتر لمعرفة ما إذا كان الصراع سيعطل التدفقات الإقليمية مع ارتفاع الطلب على الطاقة في نصف الكرة الشمالي مع اقتراب فصل الشتاء. وفي مصر، أدت هذه الخطوة إلى المزيد من نقص الكهرباء الذي ابتليت به الدولة التي تعاني من ضائقة مالية منذ الصيف.

وقالت شركة شيفرون يوم الاثنين إنها بدأت الإمدادات للعملاء المحليين في إسرائيل والمنطقة من تمار. وارتفع إجمالي التدفقات من إسرائيل بعد أن أعلنت مصر عن توقفها الكامل أواخر الشهر الماضي.

وأدت درجات الحرارة الأكثر دفئا من المعتاد إلى زيادة الطلب على الكهرباء في مصر، ولا يزال انقطاع التيار الكهربائي شائعا. وواجهت خطة الحكومة لاستئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في أكتوبر تحديات بسبب خفض الإمدادات الإسرائيلية والطقس الحار الذي يمتد حتى نوفمبر.

ومن الممكن أن تنخفض صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40% خلال فصل الشتاء هذا عما كان متوقعاً في الشهر السابق، وفقاً لتوقعات بلومبرج.

وشحنت البلاد 80% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا العام الماضي، حيث سعت القارة إلى استبدال غاز خطوط الأنابيب الروسية بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

وقال ثلاثة مصادر، إن خط أنابيب غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي يمتد من عسقلان شمال قطاع غزة مباشرة، إلى العريش المصرية، من المرجح أن يستأنف هذا الأسبوع. وتم إعادة توجيه الشحنات عبر طريق أطول عبر الأردن بينما تم إغلاق رابط EMG الأكثر مباشرة الشهر الماضي.