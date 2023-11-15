نعرض لكم الان تفاصيل خبر أرباح أدنوك للغاز الإماراتية تتراجع 4% في الربع الثالث بسبب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 11:18 صباحاً - – قالت أدنوك للغاز التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يوم الثلاثاء إن صافي أرباحها في الربع الثالث من العام انخفض 4% على أساس سنوي وإن زيادة كميات الإنتاج عوضت انخفاض الأسعار جزئيا.

وأضافت الشركة أن صافي أرباحها بلغ 1.116 مليار دولار في الربع المنتهي في 30 سبتمبر. ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، يفوق ذلك متوسط ​​تقديرات ثلاثة محللين البالغ 1.099 مليار دولار.

وانخفضت الإيرادات 12% في الربع الثالث إلى 5.8 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.

وقالت أدنوك للغاز إن الإيرادات تضررت بسبب “انخفاض بيئة التسعير” لكن تكلفة‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬المواد الخام انخفضت 11% إلى 3.466 مليار دولار.

وأضافت في عرض للنتائج إنها تتوقع زيادة الاقتراض تدريجيا لتمويل متطلبات النمو الرأسمالي.

وارتفع الإنفاق الرأسمالي 80% على أساس سنوي في الربع الثالث إلى 347 مليون دولار مدفوعا بمشروعات أحدها لتوريد كميات أكبر من الغاز الطبيعي للعملاء في الإمارات الشمالية في الدولة وآخر لتعظيم استخراج الإيثان.

وقالت أدنوك للغاز إنها تتوقع أن يصل نمو الإنفاق الرأسمالي إلى 14 مليار دولار بين هذا العام و2028، على أن يبلغ ذروته في 2025-2026.

وأضافت أنها تتوقع أيضا نمو الإنفاق الرأسمالي لمشروعها المشترك للغاز الطبيعي المسال إلى ملياري دولار خلال تلك الفترة.

وقالت الشركة إن من المتوقع أن يتراوح الإنفاق الرأسمالي للصيانة بين 300 و400 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى 50 مليون دولار سنويا لمشروع الغاز الطبيعي المسال المشترك.

وأضافت الشركة أنها تتوقع أن توزع أرباحا سنوية على المساهمين بواقع 1.625 مليار دولار في الربع الرابع وبقيمة مماثلة في الربع الثاني من العام المقبل.

وقال إنها تتوقع “نموا في توزيعات الأرباح السنوية بنسبة خمسة بالمئة للسهم الواحد على مدى السنوات الأربع المقبلة”.