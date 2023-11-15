النساجون الشرقيون توقع اتفاقية مع أمارينكو سولاريز لتشغيل…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 06:14 مساءً - رنا ممدوح _ وقعت شركة النساجون الشرقيون للسجاد اتفاقية مع أمارينكو سولاريز، لتشغيل أحد مصانعها في منطقة العاشر من رمضان باستخدام الطاقة الشمسية.

وذكرت الشركة في بيان لها، أن هذا المشروع يمثل خطوة كبيرة في رحلة الاستدامة، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 والتزام الشركة بخفض انبعاثات الكربون.

وأفادت، أن محطة الطاقة الشمسية، والتي تبلغ قدرتها 1.3 ميجاواط ستوفر 80% من احتياجات أحد مصانعها من الطاقة، مما يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة تزيد عن 2300 طن سنويًا.

وفي هذا الصدد، صرحت ياسمين خميس، رئيس مجموعة النساجون الشرقيون للسجاد، قائلة: “نحن ملتزمون بإدارة أعمالنا بطريقة مستدامة وخفض تأثيرنا البيئي”.

وتابعت: يعتبر هذا المشروع خطوة كبيرة في رحلتنا نحو الاستدامة، وحجر الأساس في خطتنا لتحويل كافة مصانع الشركة إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة، خاصة بعد تحويل أحد أكبر معارضنا في عام 2022 بالإسكندرية للعمل بالطاقة الشمسية.”

وذكرت أن الاستدامة تعتبر جزءًا لا يتجزأ من نموذج أعمال النساجون الشرقيون.، حيث حققت الشركة بالفعل تقدمًا كبيرًا في خفض البصمة الكربونية واستخدام الطاقة النظيفة، حيث سجلت تراجعًا بنسبة 30% في إجمالي انبعاثات الكربون من خلال تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأكدت أن هذه المبادرة الأخيرة تعزز التزام النساجون الشرقيون بالمسؤولية البيئية، فضلًا عن ريادتها في صناعة السجاد.

وتعليقًا على ذلك، أكد ياسين عبد الغفار، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة أمارينكو سولاريز قائلاً: ” فخورون بشراكتنا مع النساجون الشرقيون في هذا المشروع المهم، والذي سيساعد على إثبات جدوى استخدام الطاقة الشمسية والنظيفة في مصر وإمكاناتها في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.”