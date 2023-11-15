نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التجارة يجري مباحثات مكثفة مع نظرائه من كينيا وساحل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 06:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مكثفة مع كل من ريبيكا ميانو وزيرة التجارة والصناعة والاستثمار الكينية، وجين كريسيستومي وزير التجارة والصناعة الرواندي، سليمان ديارا سوبا وزير التجارة والصناعة بساحل العاج، وذلك لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وهذه الدول قبيل اختتام فعاليات النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية بالقاهرة.

كما التقى الوزير كل من وامكيلي ميني سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية والسفير ألبرت موتشانجا مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقي إلى جانب باميلا كوك المدير التنفيذي لمركز التجارة العالمي، وقد حضر اللقاءات الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقال الوزير إن لقاءه مع ريبيكا ميانو وزيرة التجارة والصناعة والاستثمار الكينية تناول تأكيد الجانب المصري على أهمية الإسراع بتنفيذ وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية باعتبارها محوراً أساسياً من محاور زيادة معدلات التجارة البينية الأفريقية.

كما تطرق اللقاء إلى بعض القيود الاستثنائية التي فرضتها كينيا مؤخراً على وارداتها من الخارج وتضررت منها الصادرات المصرية.

وأشار سمير إلى أن لقاءه مع جين كريسيستومي وزير التجارة والصناعة الرواندي أكد ضرورة التعجيل بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ودخولها حيز النفاذ بشكل كامل، إلى جانب مطالبة الجانب الرواندي بموافاة الوزارة بقائمة أهم المعارض المنظمة في رواندا لحث الشركات المصرية على الاشتراك فيها بهدف زيادة حجم التجارة البينية بين مصر ورواندا.

وأوضح الوزير أن اللقاء مع سليمان ديارا سوبا وزير التجارة والصناعة بساحل العاج استعرض حجم التجارة البينية بين مصر وكوت ديفوار وأهمية العمل على زيادته في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها ساحل العاج من حيث الناتج القومي الإجمالي والثروات الطبيعية، فضلاً عن التأكيد على رغبة الجانب المصري في عقد اللجنة التجارية المصرية الايفوارية المشتركة في أقرب وقت ممكن، مرحباً ببحث فرص استيراد المنتجات الايفوارية المتميزة لا سيما وأن وزارة الزراعة المصرية قد اعتمدت مؤخراً ساحل العاج كأحد المصادر المعتمدة لاستيراد الاقطان.

وقد وجه سليمان ديارا سوبا وزير التجارة والصناعة بساحل العاج الدعوة للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لعقد اللجنة التجارية المشتركة بالعاصمة الايفوارية ابيدجان العام المقبل.

والتقى الوزير وامكيلي ميني سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية AFCFTA، حيث تناول اللقاء ضرورة التعجيل بتنفيذ وتفعيل الاتفاقية بما يسهم في زيادة مستويات التجارة البينية الإفريقية الحالية وجذب الاستثمارات الأجنبية للقارة، مشيراً إلى أن اللقاء تناول مبادرة التجارة الموجهة التي أطلقتها أمانة الاتفاقية في يوليو 2021 والتي تشهد إقبالاً كبيراً من الدول الأعضاء على الانضمام اليها ومن المنتظر أن يبلغ عدد أعضاءها حوالي ٣١ دولة مع بداية الربع الأول من العام المقبل.

ولفت سمير إلى أن اللقاء أكد أهمية العمل علي تحديث البنية التحتية الأفريقية من الطرق الرئيسية والمحاور الطولية والعرضية التي تربط اجزاء القارة وغيرها من مشروعات البنية الاساسية التي تعزز المناخ المواتي لتفعيل الاتفاقية حيث اقترح سكرتير عام الاتفاقية استضافة مصر لمائدة مستديرة علي مستوي رؤساء الدول الافريقية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك فيها مؤسسات التمويل الافريقية والوكالات الافريقية المتخصصة وتتولي أمانة الاتفاقية بالتنسيق مع مصر تنظيمها بهدف تحفيز مشروعات البنية الاساسية في افريقيا وتوفير التمويل اللازم لها.

كما التقى الوزير السفير ألبرت موتشانجا مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الافريقي لبحث سبل تفعيل تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية خاصة وأن موضوع العام الحالي لقمة الاتحاد الأفريقي هو تفعيل وتعجيل تطبيق الاتفاقية.

وفي ختام لقاءاته التقى سمير باميلا كوك المدير التنفيذي لمركز التجارة العالمي ITC حيث استعرض الاجتماع أهم البرامج التي ينفذها مركز التجارة العالمي مع مصر وعلى رأسها برنامج She Trades بهدف تمكين صغار رائدات الاعمال وغيرها من البرامج التي تستهدف تعزيز سلاسل القيمة الداخلية في قطاعات المنسوجات والصناعات الدوائية والمنتجات الزراعية والسيارات.

وفي سياق متصل نظم جهاز التمثيل التجاري فعاليات اليوم الوطني المصري Egypt Country Day في إطار فعاليات النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية وذلك تحت رعاية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بحضور عدد من ممثلي مجتمع الأعمال المصري وممثلي السفارات الأجنبية والإفريقية.

وقد تضمنت فعاليات اليوم الوطني كلمات افتتاحية أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وكذا الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب ورئيس لجنة أفريقيا باتحاد الصناعات المصرية، كما تضمنت الفعاليات عروض تقديمية لعدد من القطاعات الرائدة في مصر وقصص نجاح بعض الشركات الممثلة لهذه القطاعات في أفريقيا.

واختتمت فعاليات اليوم الوطني بجلسة نقاشية حول “منطقة التجارة الحرة الأفريقية بين الأثر والتطبيق” شارك فيها الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والسفير ألبرت موتشانجا مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الافريقي وكانايو أواني نائب رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد والسفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية للمنظمات الافريقية ومبعوث رئيس الجمهورية لدى النيباد والذي أدار الجلسة وكذا ناردوس بيكيلي المدير التنفيذي للوكالة الافريقية للتنمية AUDA-EPAD والدكتورة مني الجرف مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.