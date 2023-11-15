مال وأعمال

تباطؤ التضخم السنوي في بريطانيا إلى 4.6% خلال أكتوبر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تباطؤ التضخم السنوي في بريطانيا إلى 4.6% خلال أكتوبر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 06:14 مساءً - وكالات _ تباطأ التضخم السنوي في بريطانيا لشهر أكتوبر بنسبة 4.6%، أي بما يفوق التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ بـ 4.8%، مما يعني أنه وصل لقاع عامين خلال الشهر الماضي.

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أقل مستوى في عامين

وكان التضخم في بريطانيا قد سجل نسبة عند 6.7% خلال سبتمبر وأغسطس.

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هذا وترك بنك إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 5.25% بعد أن أنهى سلسلة من 14 ارتفاعًا متتاليًا في سبتمبر.

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ويتطلع صناع السياسة إلى محاربة التضخم مرة أخرى للمضي قدماً نحو مستهدف البنك البالغ 2%.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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