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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع أسعار المنتجين في أمريكا بأكبر وتيرة منذ ثلاث سنوات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 11:17 مساءً - – تراجع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في ثلاث سنوات ونصف في أكتوبر وسط هبوط حاد في تكلفة البنزين، فيما يمثل أحدث علامة على انحسار ضغوط التضخم.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي انخفض 0.5% في الشهر الماضي، وهو أكبر هبوط منذ أبريل 2020.
وعُدلت بيانات سبتمبر بالخفض لتظهر صعود المؤشر 0.4% فقط بدلا من 0.5% مثلما ورد في تقارير سابقة.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم ارتفاع المؤشر 0.1%. وصعد المؤشر خلال الاثني عشر شهرا حتى أكتوبر تشرين الأول 1.3% بعد أن قفز 2.2% في سبتمبر.
وأتى التقرير عقب بيانات يوم الثلاثاء تظهر أن أسعار المستهلكين لم تتغير في أكتوبر.
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