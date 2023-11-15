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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 11:17 مساءً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.
وصعدت مخزونات الخام 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت آراءهم بزيادة 1.8 مليون.
وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
وأفادت بأن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام زاد 164 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.
وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.9 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين انخفضت 1.5 مليون برميل إلى 223.5 مليون الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع بارتفاع 0.6 مليون.
وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 1.4 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 111.3 مليون بينما أشارت التوقعات إلى انخفاضها 1.2 مليون.
وأوضحت أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي 385 ألف برميل يوميا.
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