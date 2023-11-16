مصر تدين قصف إسرائيل محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 نوفمبر 2023 11:10 صباحاً - دوت الخليج – أدانت مصر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية قصف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، والذي أدى لوقوع إصابات بين المدنيين والأطقم الطبية، بما يضيف لسلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لجميع قواعد القانون الدولي.

واعتبرت مصر، في بيان لوزارة الخارجية اليوم، قصف إسرائيل لمحيط المستشفى الميداني الأردني، واستهداف واقتحام المستشفيات الأخرى في القطاع وغيرها من المنشآت المدنية، “انتهاكا سافرا لأحكام القانون الدولي الإنساني”.

وطالبت القاهرة الأطراف الدولية بضرورة الاضطلاع بدورها في المطالبة بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ومنها الامتناع عن مهاجمة المستشفيات أو عرقلة الكوادر الطبية عن أداء مهامها.