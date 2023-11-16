مال وأعمال

مصر توقع مذكرة تفاهم مع چان دي نال البلجيكية لبدء دراسات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر توقع مذكرة تفاهم مع چان دي نال البلجيكية لبدء دراسات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 16 نوفمبر 2023 04:12 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة “چان دي نال” البلجيكي، بشأن بدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وچان دي نال، رئيس مجلس إدارة الشركة البلجيكية.

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وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كُلٌ من، المهندس صلاح عزت، نائب رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والسيد/ ويم دوت، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري بشركة “چان دي نال”.

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وصرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز الشراكة في مجال الطاقة بين مصر والقارة الأوروبية، حيث إن نطاق مذكرة التفاهم هو التعاون لبدء الدراسات تمهيداً لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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