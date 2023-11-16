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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فيتش تؤكد تصنيف صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع نظرة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 16 نوفمبر 2023 06:18 مساءً - وكالات _ أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة السعودي عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الخطوة تعكس التقييم “القوي للغاية” لوضع الصندوق وملكيته وإدارته.
وقالت الوكالة إن تحويل الحكومة حصة إجمالية بلغت 8% في أرامكو السعودية خلال عامي 2022 و2023، تتوزع بواقع 4% لصندوق الاستثمارات العامة و4% لشركة “سنابل” التابعة للصندوق، من شأنه أن يعزز قاعدة توزيعات أرباح صندوق الاستثمارات العامة.
كذلك توقعت “فيتش” أن تتنازل الحكومة عن توزيع أرباح صندوق الاستثمارات العامة خلال الفترة المقبلة، إذ تهدف إلى توظيف المزيد من الأموال في الصندوق السيادي والشركات التابعة لتنفيذ سياستها بموجب رؤية 2030.
وتوقعت الوكالة استمرار الالتزام المالي القوي للغاية من جانب الحكومة السعودية.
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