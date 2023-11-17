نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة استحواذ جلوبال الإماراتية على… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 05:10 مساءً - أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام بيانًا تفصيليًا عن صفقة استحواذ شركة جلوبال للاستثمار الإماراتية على 30% من أسهم الشركة الشرقية – إيسترن كومباني. اضغط للاطلاع على نص البيان

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