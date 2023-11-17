وزير الخارجية الأردني: لن نوقع اتفاقية تبادل الطاقة و المياه…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 07:16 مساءً - _ قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لقناة الجزيرة الفضائية اليوم الخميس، إن الأردن لن يوقع اتفاقا لتبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل والذي كان من المقرر توقيعه الشهر الماضي.

وفي إشارة إلى الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، قال الصفدي “كان هناك حوار إقليمي حول مشاريع إقليمية، أعتقد أن هذا كله الحرب أثبتت عدم المضي به، وكان هناك حديث عن توقيع (اتفاقية) تبادل الطاقة والمياه، وكان يجب أن توقع الشهر الماضي، لن نوقعها”.

وأضاف أن “كل علاقات الأردن توظف من أجل وقف الهمجية الانتقامية التي تقوم بها إسرائيل” في قطاع غزة الذي تديره حماس.

وقال الصفدي إن الأردن لن يدخل أبدا في حوار حول من يدير غزة بعد الحرب، معتبرا أن مثل هذه الخطوة الآن يمكن أن تعتبر بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل لتفعل ما تريد.

وأوضح “لن نقبل أن ندخل في أي حوار على من يدير غزة بعد الحرب وكأننا نقول لهم (لإسرائيل) اذهبي وافعلي ما شئت”.

وأضاف “إذا أراد المجتمع الدولي أن يتحدث في ذلك عليه أن يوقف الحرب الآن.. القتل الهمجي للمواطنين في غزة”.