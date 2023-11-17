نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط ترتفع لكنها تتجه لتسجيل رابع خسائر أسبوعية على… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 09:18 مساءً - سي إن بي سي _ ارتفعت أسعار النفط بصورة طفيفة ، خلال تعاملات جلسة صباح اليوم الجمعة ، لكنها تتجه لتسجيل الخسائر الأسبوعية الرابعة على التوالي ، بعد تراجعها لأقل مستوى في 4 أشهر أمس الخميس.

وتأتي خسائر النفط وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي على الخام ، وارتفاع حاد في المخزونات الأميركية.

نقص الإمدادات

وأظهر التقرير الشهري لكل من أوبك ووكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع ، وجود نقص في الإمدادات في الربع الرابع ، ومع ذلك أشارت بعض البيانات الاقتصادية التي صدرت حول العالم هذا الأسبوع إلى أن الطلب أقل من المتوقع.

كما كشفت بيانات لـJ.P. Morgan أن تتبع الطلب العالمي على النفط أظهر أن متوسط ​​الطلب بلغ 101.6 مليون برميل يومياً في النصف الأول من الشهر الجاري ، أي أقل بمقدار 200 ألف برميل يومياً من توقعاتها لهذا الشهر.

ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت

أما على صعيد الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.14% إلى 77.53 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.14% مسجلة 73 دولاراً للبرميل.

وكانت أحد العوامل التي قد تدفع المستثمرين إلى التمهل هو التباطؤ المتوقع في إنتاجية ‏مصافي النفط الصينية ، وتراجعت عمليات التشغيل في أكتوبر من ‏مستويات مرتفعة في الشهر السابق مع ضعف الطلب على الوقود الصناعي وتقلص ‏هوامش التكرير.‏

كما ارتفع النشاط الاقتصادي الصيني في أكتوبر مع زيادة الإنتاج ‏الصناعي بوتيرة أسرع وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات.‏

ومع تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، قال مسؤولون ‏أمريكيون ، أمس الأربعاء ، إنهم سيفرضون عقوبات تتعلق بقطاع النفط على إيران ‏التي طالما دعمت حماس.‏