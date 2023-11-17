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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مبيعات التجزئة البريطانية تتراجع 0.3% أكتوبر الماضي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 11:13 مساءً - سي إن بي سي _ تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية ، بصورة مفاجئة في أكتوبر الماضي ، وسط انخفاض في مبيعات متاجر الغذاء.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة السابع عشر من نوفمبر الجاري ، تراجعت المبيعات 0.3% على أساس شهري في أكتوبر الماصي ، بعدما انخفضت 1.1% في سبتمبر (المعدلة من تراجع 0.9%).
أما بالمقارنة بمستويات ما قبل الجائحة (فبراير 2020)، ارتفع إجمالي مبيعات التجزئة 16.9%.
مبيعات متاجر الغذاء
فيما انخفضت مبيعات متاجر الغذاء بنحو 0.3% الشهر الماضي، بعدما استقرت في سبتمبر.
متاجر السلع غير الغذائية
كما تراجعت مبيعات متاجر السلع غير الغذائية 0.2% وهو ما يعد تباطؤاً من الانخفاض بنحو 2.1% في سبتمبر .
مبيعات وقود السيارات
وعلى صعيد مبيعات وقود السيارات ، فسجلت انخفاضاً بنحو 2% في شهر أكتوبر الماضي.
تباطؤ التضخم السنوي في بريطانيا إلى 4.6% خلال أكتوبر
وكان تباطأ التضخم السنوي في بريطانيا لشهر أكتوبر بنسبة 4.6%، أي بما يفوق التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ بـ 4.8%، مما يعني أنه وصل لقاع عامين خلال الشهر الماضي.
أقل مستوى في عامين
وكان التضخم في بريطانيا قد سجل نسبة عند 6.7% خلال سبتمبر وأغسطس.
هذا وترك بنك إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 5.25% بعد أن أنهى سلسلة من 14 ارتفاعًا متتاليًا في سبتمبر.
ويتطلع صناع السياسة إلى محاربة التضخم مرة أخرى للمضي قدماً نحو مستهدف البنك البالغ 2%.
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