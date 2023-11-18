إيطاليا تحظر إنتاج وبيع اللحوم المصنعة بالمختبر لحماية…

دبي - احمد فتحي في السبت 18 نوفمبر 2023 09:18 صباحاً - سي إن بي سي _ حظرت دولة إيطاليا إنتاج وبيع اللحوم المصنعة في المختبر ، في محاولة لحماية الصحة العامة والقطاع الزراعي وثقافة الطهي التقليدية.

وحصل القانون الذي قدم من قبل حكومة رئيسة الوزراء جورجا ملوني ، على الموافقة البرلمانية النهائية أمس الخميس ، إذ يصف إنتاج اللحوم المصنعة وغيرها من أصناف الطعام غير التقليدية على أنها تهديد لتراث الطهي لدى إيطاليا وهوية وحضارة البلاد.

ووصف وزير الزراعة الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا قرار الحظر بإجراء شجاع طالب به المواطن ، ويضع إيطاليا في طليعة العالم.

وتحاول الشركات حول العالم التسويق للحوم المصنعة معملياً بسبب القضايا الأخلاقية المرتبطة بتربية الماشية ، إلى جانب المخاوف من القضايا البيئية.

وينص القانون على غرامات تتراوح ما بين 10.9 ألف و65 ألف دولار ، على من ينتهك قرار حظر استخدام الملصقات التي تصف البروتينات النباتية بأنها لحوم.

حملة تدعو لحظر اللحوم المصنعة

وكانت واحدة من أكبر الجمعيات الزراعية في إيطاليا وتدعى Coldiretti ، بدأت العام الماضي تنظيم حملة تدعو لحظر اللحوم المصنعة إذ ترى أنها تهدد المزارع الإيطالية وتعرض سلاسل إمدادات الغذاء لدى الدولة للخطر.

وحصلت تلك الحملة على مليوني توقيع ودعم 3 آلاف حكومة محلية وإقليمية في إيطاليا.

وباعت صناعة المواشي الإيطالية ، ما قيمته 7.8 مليار دولار من منتجات اللحوم العام الماضي.

ووفقاً للقانون الجديد ، ستحظر الشركات والمطاعم من استخدام كلمات مثل “سلامي” لوصف منتجات اللحوم المصنعة.