قطر والبحرين يتفقان على استكمال مشروع الجسر البحري

دبي - احمد فتحي في السبت 18 نوفمبر 2023 05:14 مساءً - سي إن بي سي _ أجرى محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء المصري القطري ، مباحثات مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ، في المنامة ، بشأن إعادة إطلاق مشروع الجسر البحري بين قطر – البحرين ، وتوجيه الجهات المعنية في كلا البلدين نحو استكمال الخطط والبدء بتنفيذ المشروع ، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.

عودة العلاقات بعد 5 أعوام من الأزمة الخليجية

وتأتي زيارة رئيس الوزراء القطري إلى المنامة لتنهي قطيعة بين البلدين استمرت لأكثر من خمسة أعوام على خلفية الأزمة الخليجية منتصف عام 2017.

وتعود فكرة مشروع جسر ” المحبة ” الرابط بين قطر والبحرين إلى عام 1999 ، وتم تأجيل إطلاقه أكثر من مرة منذ عام 2009.

ويبلغ طول الجسر 40 كم ، وتقدر تكلفته بـ2.3 مليار دولار، وقد صُمم لعبور البواخر التي لا يزيد ارتفاعها عن 40 متراً.