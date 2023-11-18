مال وأعمال

قطر والبحرين يتفقان على استكمال مشروع الجسر البحري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر قطر والبحرين يتفقان على استكمال مشروع الجسر البحري من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في السبت 18 نوفمبر 2023 05:14 مساءً - سي إن بي سي _ أجرى محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء المصري القطري ، مباحثات مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ، في المنامة ، بشأن إعادة إطلاق مشروع الجسر البحري بين قطر – البحرين ، وتوجيه الجهات المعنية في كلا البلدين نحو استكمال الخطط والبدء بتنفيذ المشروع ، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.

predco_adv_2021

عودة العلاقات بعد 5 أعوام من الأزمة الخليجية

وتأتي زيارة رئيس الوزراء القطري إلى المنامة لتنهي قطيعة بين البلدين استمرت لأكثر من خمسة أعوام على خلفية الأزمة الخليجية منتصف عام 2017.

BonatMisr

وتعود فكرة مشروع جسر ” المحبة ” الرابط بين قطر والبحرين إلى عام 1999 ، وتم تأجيل إطلاقه أكثر من مرة منذ عام 2009.

HapiSalonWhite

ويبلغ طول الجسر 40 كم ، وتقدر تكلفته بـ2.3 مليار دولار،  وقد صُمم لعبور البواخر التي لا يزيد ارتفاعها عن 40 متراً.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطر والبحرين يتفقان على استكمال مشروع الجسر البحري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا