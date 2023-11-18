بقرار من رئيس الوزراء: إبراهيم السجيني قائما بأعمال رئيس…

دبي - احمد فتحي في السبت 18 نوفمبر 2023 05:14 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، قراراً بتكليف إبراهيم عبدالعال عبده السجيني ، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة ، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.

وجاء تعيين المهندس أحمد السجيني خلفًا للمهندس أيمن حسام والذي تقدم باستقالته إلى مجلس الوزراء الأربعاء الماضي.

حصل إبراهيم السجيني على بكالوريوس التجارة في جامعة طنطا عام 1987، وقد شغل منذ ذلك الحين العديد من المناصب الهامة ، حيث يعمل الآن رئيسًا لسلطة التحقيق المصرية، وقد عمل من قبل مساعدًا لوزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية خلال 2021-2022.

وشغل السجيني سابقًا مناصب: القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، رئيس قطاع المعالجات التجارية من العام 2017 حتى الآن، محكم دولي تسوية منازعات المعالجات التجارية من خلال إطار منظمة التجارة العالمية في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية.

كما شغل مفاوض لدى منظمة التجارة العالمية بشأن المعالجات التجارية، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة لمدة 7 سنوات من 2013 حتى 2020، ورئيسًا لمجلس التجارة والصناعة، رئيس جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التابع لوزارة التجارة والصناعة من العام 2011 حتى 2017، عضو لجنة الوظائف القيادية من مارس 2020 حتى يناير من العام الجاري 2023.