عاجل.. صندوق النقد قد يحتاج إلى زيادة برنامجه لمصر لمواجهة…

دبي - احمد فتحي في السبت 18 نوفمبر 2023 06:18 مساءً - _ قالت كريستالينا جورجيفا ، مديرة صندوق النقد الدولي ، في تصريحات لرويترز ، إن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج قروض مصر البالغة 3 مليارات دولار ، بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقالت جورجيفا لرويترز في مقابلة على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ، إن الصراع “يدمر” سكان غزة واقتصادها وله “آثار خطيرة” على اقتصاد الضفة الغربية ، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان وإسرائيل والأردن ، من خلال فقدان السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.