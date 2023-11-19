مجموعة العشرين تناقش تداعيات الحرب في غزة وأوكرانيا خلال قمة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 نوفمبر 2023 02:07 مساءً - وكالات – تعقد مجموعة العشرين، يوم الأربعاء 22 نوفمبر، قمة افتراضية، من المقرر أن تناقش خلالها النتائج الرئيسية ونقاط العمل التي أكدها الاجتماع السنوي للمجموعة في سبتمبر الماضي تحت رئاسة الهند.

وإلى جانب ذلك، تناقش القمة الافتراضية الملفات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وكذلك الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وبحسب وزارة الشؤون الخارجية الهندية، فإنه من المتوقع أن تدفع القمة المقبلة من أجل التنفيذ الفعَّال لمختلف القرارات التي اتخذت في القمة السنوية للكتلة في نيودلهي.

واعتبرت أن الملفات التي ظهرت خلال قمة صوت الجنوب العالمي الثانية التي استضافتها الهند يوم الجمعة 17 نوفمبر ستغذي أيضًا المناقشات في قمة مجموعة العشرين الافتراضية.

وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد أعلن في ختام قمة مجموعة العشرين التي احتضنتها بلاده سبتمبر الماضي، عن التوافق بخصوص القضايا التي تواجه المجموعة خلال القمة، بما في ذلك الموقف من الحرب في أوكرانيا، لجهة مناشدة جميع الدول المعنية بالتصرف بما يتفق مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ككل، ودعوة موسكو وكييف إلى تسليم فوري ودون عوائق للحبوب والأسمدة.

كما تضمن البيان الختامي، الإشارة إلى تعزيز الإنفاق على الطاقة المتجددة، ودعم البلدان النامية، وتسهيل التمويل منخفض التكاليف لها، غيرها من المحاور. كما تم منح الاتحاد الإفريقي عضوية دائمة في المجموعة في مستهل أعمال القمة.