الرقابة الصناعية: 12665 حملة تفتيشية و2838 دراسة فنية خلال…

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 نوفمبر 2023 02:07 مساءً - دوت الخليج – أجرت مصلحة الرقابة الصناعية 12665 حملة تفتيشية على المصانع والمنشآت والمراجل والآلات البخارية ومراكز الخدمة والصيانة، وإعداد 2838 دراسة فنية، منها 2705 دراسات فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و59 دراسة فنية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، و51 دراسة فنية لمصلحة الضرائب و23 دراسة لاستخدام حصص الكحول، وذلك خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023.

ومنحت المصلحة تراخيص وأذون إلى 3540 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 778 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وشن 638 حملة رقابية متنوعة للتفتيش على 1853 مصنعا، كما تلقت المصلحة 581 شكوى “جرى حلها وحفظها”، وتقديم 11515 استشارة فنية، بحسب أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة أحمد سمير حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية.

وقال المهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تؤدي دورا محوريا في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محليا وعالميا؛ وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي.

وأكد أمين حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.

وأضاف أن الحملات الرقابية المتنوعة شملت مصانع متخصصة في الصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية ومواد البناء والبويات والصناعات الدوائية والغزل والنسيج والأجهزة المنزلية والجلود والبلاستيك بالإضافة إلى مصانع المنتجات الغذائية والطبية ومراكز الخدمة، وجرى إجراء جزء من هذه الحملات بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والرقابة الإدارية ومباحث التموين والغش التجاري.