نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجدي الوليلي: التكنولوجيا تقلل التكلفة وتساعد على توسيع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 نوفمبر 2023 07:12 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ورئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، إن التطور التكنولوجي ساهم في تطوير المنتجات، وخفض التكلفة، نتيجة توزيع إجمالي التكلفة على المنتجات التي يتم تصنيعها بأعداد كبيرة، وبالتالي أصبحت تكلفة الطن أو الوحدة أقل من السابق. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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