نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيهاب إسماعيل: شركات الاتصالات تعتمد على الطاقة المستدامة في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 نوفمبر 2023 07:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إن جميع شركات خدمات الاتصالات المتواجدة في مصر وقعت اتفاقيات لشراء الطاقة الخضراء من الهيئة لتغطية استهلاكها بنسبة 100%. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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