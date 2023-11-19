رئيس الوزراء: ماضون نحو تحسين مناخ الاستثمار وحل أي مشكلات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 نوفمبر 2023 08:10 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار المضي في اتجاه تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، وحل أي مشكلات سابقة واجهت المستثمرين.

وأشار مدبولي، خلال لقائه الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، اليوم، إلى أنه بدأ مع توليه المسؤولية، التنسيق مع السفير السعودي بمصر، لحل العديد من مشكلات المستثمرين السعوديين، ولافتا إلى “قطع شوط كبير في هذه الملفات”.

حل 70% من المشكلات

ومن جانبه، أكد الوزير السعودي حل أكثر من 70% من هذه المشكلات، فيما يجري حاليا مواصلة حل باقي المشكلات، مشيراً إلى أن هناك روحا جديدة ودعما متواصلا من جانب رئيس الوزراء لإنهاء هذه الملفات.

ولفت إلى عقد ورشة عمل بحضور وزير الصناعة، اليوم، كما اجتمع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من رجال الأعمال، مضيفًا: “وكان اجتماعاً مثمراً جداً”.

وأكد القصبي أن هناك توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد السعودي، بالتعاون المستمر مع الشقيقة مصر، والعمل على زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.

91 رجل أعمال سعودي

وأشار إلى أنه جاء وبرفقته 91 رجل أعمال سعوديا، لافتا إلى عقد اجتماعات مع المسئولين المصريين، والخروج بـ3 مسارات للعمل عليها.

وأوضح أن المسار الأول هو الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل، وستتحدد الفرص ووضع الأولويات، مع صياغة خارطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، وجرى التوافق بين الغرف التجارية في البلدين وجمعية رجال الأعمال على ذلك.

وتابع: أما المسار الثاني فهو التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين، والمسار الثالث أن يكون هناك عمل مؤسسي بين البلدين يحدد دور مجالس الاعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهام المنوطة بها.