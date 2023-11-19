مال وأعمال

صن واي إيجيبت: دمج التكنولوجيا في مجال الطاقة يساهم في تخفيض…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صن واي إيجيبت: دمج التكنولوجيا في مجال الطاقة يساهم في تخفيض… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 19 نوفمبر 2023 08:10 مساءً - أحمد عبد الرحمن _  قال أحمد الغندور، رئيس شركة صن واي إيجيبت العاملة في مجال الطاقة الشمسية، إنها خصصت نسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10% سنويًّا، للإنفاق المالي على التطوير التكنولوجي ودمج التكنولوجيا في أعمال الشركة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الرقمية في مصر تمت إعادة تأهيلها بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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