نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد كفافي: رقمنة الطاقة تسهل عمليات الإنتاج والتوزيع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 نوفمبر 2023 08:10 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور محمد جمال كفافي رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر، إن استخدام التكنولوجيا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة يضفي نوعًا من الحيوية لتعزيز الابتكار والتنافسية، وتحسين كفاءة الإنتاج والاستدامة البيئية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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