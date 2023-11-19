نعرض لكم الان تفاصيل خبر بي نيشتي لأنظمة الطاقة تخصص 25% سنويا من ميزانيتها للتطوير… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 نوفمبر 2023 08:10 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال المهندس روماني حكيم رئيس مجلس إدارة شركة بي نيشتي لأنظمة الطاقة، إن التحول الرقمي يلعب دورًا حيويًّا في صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، فيما أضاف أن شركته تخصص نحو 25% سنويًّا من ميزانيتها لرقمنة استخدامات الطاقة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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