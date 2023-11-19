شاكر: مشروعات رياح وطاقة شمسية بقدرة 3.5 جيجاوات بالتعاون مع…

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 نوفمبر 2023 09:14 مساءً - إسلام سالم – قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحكومة دفعت نحو تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وتعوضه بطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأضاف شاكر، خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى “برنامج «نُوَفِّـي».. عام على التنفيذ”، أن قطاع الكهرباء جذب استثمارات في الطاقة المتجددة في إطار برنامج نوفي، مشيرا إلى تنفيذ مشروعات بقدرة 3.5 جيجا وات من الطاقة الشمسية والرياح بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

285 مليون يورو دعم ألماني

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الجانب الألماني قدم دعما لقطاع الطاقة بقيمة 285 مليون يورو في إطار التحول لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

الهيدروجين يدعم المصانع

وأوضح أن عمليات إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال الفترة الحالية يدعم ملف الطاقة وتأمينها لصالح قطاع الصناعة.

الوقود الإحفوري

وأشار إلى التزام مصر بوقف تشغيل المحطات التي تعتمد على الوقود الإحفوري ضمن اشتراطات برنامج نوفي.