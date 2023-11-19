سويلم: الاستثمار في تحلية المياه وتقنيات الري الحديث أصبح…

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 نوفمبر 2023 10:19 مساءً - إسلام سالم – قال هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن قطاع المياه لم يكن جاذبا للقطاع الخاص على الإطلاق طوال الفترات الماضية بعكس الوضع الحالي.

وأضاف سويلم، خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى “برنامج «نُوَفِّي».. عامٌ على التنفيذ” اليوم، أن الاستثمار في تقنيات الري الحديث وإعادة استخدام المياه، وتكنولوجيا تحلية المياه أصبح جاذب، وهي مشروعات يمكن تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكد وزير الري أن برنامج نوفي برنامج يستحق تطبيقه في دول أخرى، وسيجري التجهيز لتنفيذ برنامج تدريبي في هذا الشأن لعدد من الدول الإفريقية والنامية.