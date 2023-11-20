الوزير: خفض الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل بنحو 1.1 مليون…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 نوفمبر 2023 10:09 صباحاً - إسلام سالم – قال وزير النقل، الفريق كامل الوزير، إن قطاع النقل ثاني أعلى مصدر تأثيرا على البيئة، وبالتالي كان لزاما على الدولة المصرية وضع هدف خفض انبعاثات القطاع والسير نحو تحقيقه.

وأضاف الوزير، خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى “برنامج «نُوَفِّي».. عامٌ على التنفيذ” اليوم، أن مصر نفذت مشروعات ساهمت في خفض الانبعاثات الصادرة من قطاع النقل بنحو 1.1 مليون طن سنويا.

ويشهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمر المنصة الوطنية لبرنامج نوفي، بحضور عدد من الوزراء ومؤسسات التمويل الدولية وعدد من شركات القطاع الخاص.