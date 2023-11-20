معيط: عدد ممولي ضريبة القيمة المضافة يصل إلى 750 ألفا

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 نوفمبر 2023 08:10 مساءً - كتب _ أحمد عبد الرحمن وفاطمة عماد وشريف ناصر _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن عدد ممولين ضريبة القيمة المضافة في مصر بلغ خلال الفترة الحالية أكثر من 750 ألف ممول مقارنة مع 192 ألف حينما تولي منصب وزير المالية.

وأضاف معيط في كلمته خلال فاعليات اليوم الثاني للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط في دورته الـ27، أن عدد الفواتير الإلكترونية بلغ خلال الفترة الحالية 42 مليون فاتورة شهريا مقارنة مع 42 ألف فاتورة شهريا حينما بدأت الوزارة بتطبيقها.

وتابع وزير المالية: أنه من المفترض الوصول إلى 42 الوصول على الأقل 100 مليون فاتورة إلكترونية شهريا.

وأكد أن الوزارة بدأت مشروع الإيصال إلكتروني للوصول إلى 100مليون إيصال إلكتروني في اليوم في اليوم الواحد.

وأشار معيط أن الوزارة بصدد إطلاق منظومة لتحفيز المواطنين على طلب الإيصال الإلكتروني مقابل منح حوافز وتيسيرات ضريبة لمن يطالب بهذا الإيصال.

وأكد أن الوزارة أنشأت بالتعاون مع شركة إي فاينانس “إي تكس” لكي تكون الذراع لتطوير المنظومة الضريبة، و”إي هلث” للمساهمة في المنظومة الإلكترونية في التأمين الصحي الشامل، ومنظومة “أم تي أس” مع الجمارك.