رئيس مجموعة أكور العالمية: نعمل على التوسع في السوق المصرية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 09:14 صباحاً - دوت الخليج – أكد سيباستيان بازين، رئيس مجموعة أكور العالمية، المتخصصة في مجال الضيافة، استمرار السلسلة في السوق المصرية، والعمل على التوسع، قائلا إن مصر تتمتع بإمكانات هائلة لجذب المزيد من السياح والمسافرين.

وأضاف بازين، خلال لقائه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تمثل نموذجا فريدا في مجال السياحة، وتمتلك مقومات مميزة لجذب الحركة السياحية “حيث تبهر حضارتها العالم”، لافتا إلى حرصه على زيارة مصر بشكل دوري.

وأشار إلى مواصلة سلسلة أكور وجودها بالدول التي تعمل بها، والتي تصل إلى 110 دول، بما يجعلها من أكبر سلاسل الفنادق في العالم، حيث تمتلك ما يزيد على 5 آلاف فندق، وتوجد فنادق السلسلة في مصر منذ ما يزيد على 40 عاما.

وأكد رئيس المجموعة أهمية تغيير مفهوم تصميمات الفنادق بما يُعزز متطلبات السياحة الداخلية من المحليين بالإضافة إلى الزائرين من بلدان أجنبية، حيث أن الكثير من الفنادق يأتي 80% من دخلها من قبل المجتمع المحلي، لضمان استمرار الدخل والعائد.

كما أعرب عن سعادته بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعكس “وجود رؤية واضحة ومتميزة للدولة المصرية”.

وخلال الاجتماع، قال المستثمر السياحي، ناصر عبد اللطيف: نسعى لتوسيع نطاق أعمالنا مع مجموعة أكور، ووقعنا معها الكثير من مذكرات التفاهم التي تتضمن مشروعات جديدة في مختلف المناطق المصرية مثل العلمين وسانت كاترين والأقصر وأسوان، كما أكد أن لديه توسعات وفندقا جديدا في شرم الشيخ سيتم افتتاحه قريبا.

ومن جانبه، قال عبّر رئيس الوزراء عن تطلعه لتوسع هذه السلسلة في نشاطها الفندقي بمصر في ظل السمعة العالمية المميزة لها، واستعداده للتدخل في أي وقت لتذليل أية عقبات قد تواجه السلسلة.