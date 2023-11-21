التمثيل التجاري: مصر تستهدف استثمارات سعودية جديدة بملياري…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 01:16 مساءً - العربية دوت نت – قال رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، يحيى الواثق بالله، إن مصر تستهدف جذب استثمارات سعودية جديدة بقيمة تتجاوز ملياري دولار خلال عامي 2023 و2024.

وأضاف الواثق بالله لـ”العربية Business”، على هامش منتدى الأعمال المصري السعودي، المقام اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، أن الحكومة المصرية طالبت وزير الصناعة السعودي والوفد الاستثماري المرافق له، بتوجيه أغلب تلك الاستثمارات للقطاع الصناعي.

وأوضح أن الجانب السعودي رحب بطلب الحكومة المصرية، ووعد بدراسة الفرص المتاحة.

ووفقاً للواثق بالله، قدمت مصر طلبا آخر للجانب السعودي يتضمن تنفيذ مشروعات صناعية ضخمة في مصر بنظام الشراكة، وتوجيه إنتاجها للسوق الإفريقية.

وأشار إلى أن الجانب السعودي طلب من مصر قائمة بالفرص والقطاعات المقترحة لدراستها واتخاذ قرارات استثمارية بشأنها.

على جانب آخر، أشار الواثق بالله إلى طلب من الجانب السعودي لتمويل جزء من التبادل التجاري بالعملات المحلية.

وأضاف: هذا الطلب لا يزال مجرد مناقشات تتطلب اجتماعات واتفاقيات بين البنكين المركزيين المصري والسعودي.

وقبل أيام، قال “الواثق بالله” لـ “العربية Business”، إن الحكومة المصرية تخوض مناقشات جادة مع دول روسيا وتركيا والهند والصين، للتبادل التجاري بالعملات المحلية، لتخفيف الضغط على الدولار.

وتوقع استغراق المناقشات عدة أشهر للتحول إلى اتفاقيات، لكنه رجّح إبرام جزء منها منتصف 2024، خاصة أن “مثل تلك الأمور تتطلب اتفاقيات وإجراءات تحددها البنوك المركزية”.