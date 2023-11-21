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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شل تكتشف طبقة حاملة للغاز داخل بئر بالبحر المتوسط في مصر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 06:14 مساءً - إسلام سالم _ أكملت شركة شل مصر عمليات حفر أول بئر ضمن مشروعها الاستكشافي لحفر ثلاثة آبار، بئرغرب مينا، الواقع في امتياز شمال شرق العامرية، بالبحر المتوسط، حيث تم حفر البئر الذي يقع عند مستوى 250 متر تحت سطح البحر وأظهرت النتائج وجود طبقة حاملة للغاز، ولا تزال عمليات التقييم وجمع البيانات جارية لتحديد حجم الكشف والإنتاج المتوقع.
يذكر أن الشركة تعاقدت مع شركة ستينا للحفر على سفينة الحفر البحرية MODU منصة ستينا فورث لتنفيذ عمليات الحفر.
وقال خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر، إن هذا الاكتشاف يعد خطوة هامة نحو المزيد من التوسع والتأثير الإيجابي في السوق المحلي، كما يعزز إلتزام الشركة المستمر كشريك رئيسي في مجال الطاقة في مصر، على أن تعمل مع الشركاء على الإسراع بتنمية الحقل بمعايير السلامة.
في سبتمبر الماضي، وقعت شل اتفاقية مع الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية كوفبك، والتي بموجبها استحوذت شركة كوفبك على حصة 40% من قطاع 3، مع امتلاك شل للحصة المتبقية البالغة 60% من حصة الشريك مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس.
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