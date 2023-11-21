وكالة الطاقة تتوقع حدوث توترات في سوق النفط بسبب أزمة الشرق…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 08:12 مساءً - – قال فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية خلال مؤتمر للطاقة في النرويج اليوم الثلاثاء، إن سوق النفط تشهد حالة من التوتر بسبب الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط.

وفي أغسطس الماضي، أكدت وكالة الطاقة الدولية أن نمو الطلب على النفط العام المقبل سيكون أبطأ مما كان متوقعًا في السابق، مستشهدة بضعف أوضاع الاقتصاد الكلي وتباطؤ التعافي من جائحة كورونا والاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية.

وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها الشهري في أغسطس ، إنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على النفط إلى مليون برميل يوميًا في عام 2024، بانخفاض 150 ألف برميل يوميًا عن توقعاتها السابقة.

وأضافت الوكالة “توقعات الاقتصاد العالمي ما زالت تنطوي على تحديات في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة وتقليص الائتمان المصرفي، الأمر الذي يضغط على الشركات التي تتعامل بالفعل مع تباطؤ الصناعات التحويلية والتجارة”.